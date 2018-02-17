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    В Баку задержан мужчина, выдававший себя за сотрудника СГБ - ФОТО

    В настоящее время расследование продолжается

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Служба государственной безопасности Азербайджана провела операцию, есть задержанные.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ.

    В сообщении говорится, что в результате проведенных СГБ оперативных мероприятий был установлен и задержан в качестве подозреваемого Алыев Эльданиз Кямиль оглы, который выдавал себя за начальника одного из районных управлений Службы госбезопасности по городу Баку и мошенническим путем под различными предлогами получал от граждан деньги.

    По возбужденному в СГБ уголовному делу Алыев Эльданиз был привечен к уголовной ответственности.

    В настоящее время расследование продолжается.

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