В Баку задержан мужчина, выдававший себя за сотрудника СГБ - ФОТО

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Служба государственной безопасности Азербайджана провела операцию, есть задержанные.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ.

В сообщении говорится, что в результате проведенных СГБ оперативных мероприятий был установлен и задержан в качестве подозреваемого Алыев Эльданиз Кямиль оглы, который выдавал себя за начальника одного из районных управлений Службы госбезопасности по городу Баку и мошенническим путем под различными предлогами получал от граждан деньги.

По возбужденному в СГБ уголовному делу Алыев Эльданиз был привечен к уголовной ответственности.

В настоящее время расследование продолжается.