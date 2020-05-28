В Баку задержан мужчина, выдававший себя за сотрудника службы госохраны

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Полиция разоблачила мужчину, представлявшегося сотрудником Особой службы государственной охраны.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, сотрудники Полка полиции быстрого реагирования, дежурившие на территории Ясамальского района, 28 мая примерно в 3 часа ночи обнаружили сидевшего на тротуаре у края дороги пьяного мужчину в военной форме с раной на голове.

Он представился командиром подразделения Особой службы государственной охраны. Стражи порядка вызвали врачей станции скорой помощи на место происшествия с целью оказания медицинской помощи раненому мужчине.

Мужчина не смог предъявить служебного удостоверения, чем вызвал у сотрудников полиции обоснованные подозрения, поэтому после оказания первой медицинской помощи он был доставлен в 29-й отдел полиции Ясамальского РУП.

В ходе разбирательств выяснилось, что задержанный - житель села Джорарх Агдашского района Эльмир Ахмедов, и он не является сотрудником госслужбы. Э.Ахмедов признался, что использовал форму для беспрепятственного прохождения контрольных постов в период особого карантинного режима.

В ходе расследования также установлено, что Э.Ахмедов разыскивался Агдашским РОП за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств.

По факту проводятся соответствующие разбирательства, по результатам которых будет дана правовая оценка.