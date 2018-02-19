В Баку задержан мужчина, совершивший за одну ночь кражу из трех домов

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В частном доме, принадлежащем Ханоглану Хадиеву, в поселке Сабунчи совершена кража.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, о краже хозяин дома заявил в 12-е отделение полиции Сабунчинского РУП. Жалобщик заявил, что 16 февраля неизвестные проникли в его дом, воспользовавшись отсутствием хозяина, выломав стекло, похитили 280 манат и золотые украшения на сумму 4 тыс. манат.

В результате оперативно-розыскных действий, предпринятых сотрудниками 12-го отделения полиции, преступление было раскрыто по “горячим следам”. По подозрению в совершении преступления был задержан житель Губы Эльмин Исаев. Задержанный признался, что живет по соседству и совершил кражу, будучи уверенным, что там никто не живет.

В результате оперативных действий, были раскрыты и другие преступления Э.Исаева. Так, было установлено, что в тот же день он совершил кражу еще в двух частных домах, похитив 317 манат и золотые украшения на сумму 2500 манат.

Собранные материалы переданы в Следственный отдел Сабунчинского РУП.