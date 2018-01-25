В Баку задержан мужчина, пытающийся сбыть пистолет

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел проведена очередная операция по обнаружению незаконного хранимого оружия.

Как сообщает Report в пресс-службе МВД, в 39-е отделение полиции Сабаильского районного управления полиции поступила информация о наличии оружия у Аладдина Абдуллаева, прописанном в Масаллинском районе.

В результате, незамедлительно проведенных действий, сотрудниками отделения оперативно-розыскных мероприятий вышеназванный мужчина был задержан. При обыске у него были обнаружены и изъяты пистолет марки "ТТ", 3 патрона, 1 коробка из-под данного пистолета и наркотическое вещество – героин. В первоначальных показаниях, задержанный заявил, что носил при себе оружие, для его дальнейшей продажи.

Собранный по факту в 39-м отделении полиции материал был передан для расследования в следственный отдел Сабаильского РУП. Было ли, обнаруженное оружие использовано в совершении преступления, будет установлено после расследования.