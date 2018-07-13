В Баку задержан культиватор конопли

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий, предпринятых сотрудниками 30-го отделения полиции Сураханского РУП, было выявлено большое количество кустов конопли, выращенных культивационным путем.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, на основе поступившей информации был проведен осмотр приусадебного участка Вагифа Гулиева в поселке Говсаны.

Сотрудниками правоохранительных органов были выявлены 30 кустов конопли общим весом 33 кг. При обыске в доме В.Гулиева были обнаружены свыше 2 кг. высушенной и 1 кг. 525 гр. необработанной марихуаны.

Задержанный признался, что выращивал эти кусты для личного пользования. Собранные по факту материалы направлены в Сураханское РУП. Следственные мероприятия по делу продолжаются.