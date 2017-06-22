В Баку зачитан приговор женщине, родившей ребенка в следственном изоляторе

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу Халиды Бекировой, Гюльшан Бекировой и Зои Надировой, обвиняемых в воровстве.

Как сообщает Report, приговор был зачитан на процессе под председательством судьи Азера Оруджова.

Решением суда Х. Бекирова была осуждена на 8 лет и 6 месяцев заключения. Г. Бекирова – на 8 лет заключения. З. Надирову оштрафовали на 3 тыс. манатов.

Отметим, что все три женщины были задержаны сотрудниками 16 отделения полиции Наримановского районного управления полиции по подозрению в совершении в прошлом году краж золота и драгоценностей из бакинских квартир. По информации, из одной квартиры в Наримановском районе они украли золото и драгоценности на 12 тыс. манатов. Х. Бекировой, Г. Бекировой и З. Надировой инкриминировали статью 177.3.2 (кража в крупном размере) Уголовного кодекса. В отношении З. Надировой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В предварительном заседании суда стало известно, что Х. Бекирова несколько дней назад родила ребенка в Бакинском следственном изоляторе. Младенца в зал суда привезли сотрудники пенитенциарной службы министерства юстиции.