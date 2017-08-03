В Баку зачитан приговор обвиняемому в нанесении ножевого ранения майору полиции

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Гасанова Али Эльхан оглу 1988 г.р. и Магеррамова Ахмедъяра Ханис оглу 1976 г.р., обвиняемых в попытке убийства сотрудника полиции.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова был зачитан приговор.

Напомним, что гособвинитель попросил у суда 16 лет заключения для Э.Гасанова и 4 года заключения для А.Магеррамова.

Отметим, что инцидент произошел в ноябре прошлого года в одном из кафе на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе. Абдуллаев Намиг Айдын оглу 1979 года со своими знакомыми Джабраиловым Арифом Этибар оглу 1974 года и Масимовым Камилем Закир оглу 1985 года сидели в кафе с двумя женщинами, имена которых не разглашаются. Вошедший в кафе житель Исмаиллинского района А.Магеррамов поспорил с ними, в результате чего возникла рукопашная драка.

Сообщается, что после ожидавший А.Магеррамова на улице знакомый А.Гасанов присоединился к драке и избил Н.Абдуллаева. В этот конфликт вмешались А.Джабраилов и К.Масимов. Во время массовой драки А.Гасанов достал нож и, нанеся ранения противоположной стороне, сбежал с места происшествия.

Все три тяжело пострадавших машиной "скорой помощи" были доставлены в городскую клиническую больницу №1. Их жизни удалось спасти.

Отметим также, что Г.абдуллаев служит в чине майора в дежурной части 2-го отделения полиции Хазарского районного управления полиции. В момент происшествия он не был на службе.