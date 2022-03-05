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В Баку зачитали приговор обвиняемым в терроризме армянам

В Баку зачитали приговор обвиняемым в терроризме армянам В административном здании Сабунчинского районного суда Баку оглашен приговор обвиняемым в терроризме гражданам Армении - Саргсяну Ишхану Ашоти и Рафаэляну Владимиру Отари.
Происшествия
5 марта 2022 г. 13:56
В Баку зачитали приговор обвиняемым в терроризме армянам

В административном здании Сабунчинского районного суда Баку оглашен приговор обвиняемым в терроризме гражданам Армении - Саргсяну Ишхану Ашоти и Рафаэляну Владимиру Отари.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльмины Рустамовой было объявлено, что И.Саргсян приговорен к 19 годам, В.Рафаэлян к 18 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, 27 мая 2021 года около 3:00 командир группы воинской части спецназа разведки минобороны Армении Саргсян Ишхан Ашоти и проходивший воинскую службу в качестве инженера-сапера Рафаэлян Владимир Отари незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района, где дислоцировались подразделения Минобороны Азербайджана, и проводили работы по минированию дорог, проходящих через село Юхары Айрым.

Указанные лица были задержаны на месте преступления. У них были обнаружены и изъяты 23 мины типа "ТМ 62-М" и "Е-00-М".

Гражданам Армении были предъявлены обвинения по статьям 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и 282 (диверсия) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Terrorçuluqda təqsirləndirilən ermənilərə hökm oxunub

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