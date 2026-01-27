В Баку за продажу наркотиков арестованы шесть человек

В Баку арестованы шесть человек по обвинению в организации незаконного оборота наркотиков.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел (МВД), сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД задержаны ранее судимые Алиш Алиев, Дашгын Рзаев, Мир-Юсиф Аббасов, Юсиф Рагимов, Махмуд Назаров и Ульвия Асланова.

У них обнаружено 21 кг марихуаны, героина, метамфетамина и 246 психотропных таблеток.

Установлено, что задержанные организовывали незаконную продажу и оборот наркотиков в стране.

По фактам возбуждены уголовные дела, по решению суда в отношении каждого из задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.