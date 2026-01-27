Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    В Баку за продажу наркотиков арестованы шесть человек

    Происшествия
    • 27 января, 2026
    • 16:16
    В Баку за продажу наркотиков арестованы шесть человек

    В Баку арестованы шесть человек по обвинению в организации незаконного оборота наркотиков.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел (МВД), сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД задержаны ранее судимые Алиш Алиев, Дашгын Рзаев, Мир-Юсиф Аббасов, Юсиф Рагимов, Махмуд Назаров и Ульвия Асланова.

    У них обнаружено 21 кг марихуаны, героина, метамфетамина и 246 психотропных таблеток.

    Установлено, что задержанные организовывали незаконную продажу и оборот наркотиков в стране.

    По фактам возбуждены уголовные дела, по решению суда в отношении каждого из задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

    МВД борьба с наркоторговлей
    Bakıda narkotiklərin satışını həyata keçirməkdə təqsirləndirilən 6 nəfər həbs olunub

    Последние новости

    17:02
    Фото

    В Азербайджане назначены два новых заместителя министра сельского хозяйства

    АПК
    17:01

    MEDİA о фейках "Царьграда": это попытка подорвать стратегический союз Баку и Анкары

    Медиа
    16:55

    В Одессе в результате атак ВС РФ погибли два человека - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:52

    Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается сильный ветер

    Экология
    16:41
    Фото

    Зима испытаний: фоторепортаж из Киева, переживающего энергетический кризис

    Другие страны
    16:35

    Кянан Гулузаде: Иностранные туристы потратили в Азербайджане более 3 млрд манатов

    Туризм
    16:30

    В Австрии задержан мужчина за попытку угнать поезд

    Другие страны
    16:23

    Минкультуры: Худруки гостеатров сохранят возможность профессиональной деятельности

    Kультурная политика
    16:22

    Пиньо: Права нацменьшинств в Индии – в центре внимания ЕС

    Другие страны
    Лента новостей