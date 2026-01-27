В Баку за продажу наркотиков арестованы шесть человек
Происшествия
- 27 января, 2026
- 16:16
В Баку арестованы шесть человек по обвинению в организации незаконного оборота наркотиков.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел (МВД), сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД задержаны ранее судимые Алиш Алиев, Дашгын Рзаев, Мир-Юсиф Аббасов, Юсиф Рагимов, Махмуд Назаров и Ульвия Асланова.
У них обнаружено 21 кг марихуаны, героина, метамфетамина и 246 психотропных таблеток.
Установлено, что задержанные организовывали незаконную продажу и оборот наркотиков в стране.
По фактам возбуждены уголовные дела, по решению суда в отношении каждого из задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
Последние новости
17:02
Фото
В Азербайджане назначены два новых заместителя министра сельского хозяйстваАПК
17:01
MEDİA о фейках "Царьграда": это попытка подорвать стратегический союз Баку и АнкарыМедиа
16:55
В Одессе в результате атак ВС РФ погибли два человека - ОБНОВЛЕНОДругие страны
16:52
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается сильный ветерЭкология
16:41
Фото
Зима испытаний: фоторепортаж из Киева, переживающего энергетический кризисДругие страны
16:35
Кянан Гулузаде: Иностранные туристы потратили в Азербайджане более 3 млрд манатовТуризм
16:30
В Австрии задержан мужчина за попытку угнать поездДругие страны
16:23
Минкультуры: Худруки гостеатров сохранят возможность профессиональной деятельностиKультурная политика
16:22