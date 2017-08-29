В Баку молодого человека ранили ножом из-за отказа встать с места, где он сидел

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, инцидент произошел перед аптекой на улице Фатали хана Хойского.

Неизвестный потребовал у Агаджанлы Фарида Мирзабек оглу 1988 г.р. подняться с места, где он сидел.

Молодой человек отказался пересесть, употребив в ответ нецензурную лексику. Неизвестный нанес ему ножевое ранение в область таза.

Пострадавший был госпитализирован в Клинический медцентр №1.

Факт расследуется Наримановским районный управлением полиции.