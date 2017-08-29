В Баку молодого человека ранили ножом из-за отказа встать с места, где он сидел

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку произошла поножовщина.
Как сообщает Report, инцидент произошел перед аптекой на улице Фатали хана Хойского.
Неизвестный потребовал у Агаджанлы Фарида Мирзабек оглу 1988 г.р. подняться с места, где он сидел.
Молодой человек отказался пересесть, употребив в ответ нецензурную лексику. Неизвестный нанес ему ножевое ранение в область таза.
Пострадавший был госпитализирован в Клинический медцентр №1.
Факт расследуется Наримановским районный управлением полиции.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook