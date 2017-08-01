В Баку вынесен приговор лицу, укравшему из квартиры золото

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Васифа Иманлы 1995 г.р., обвиняемого в совершении кражи.

Как сообщает Report, на процессе, находящемся в производстве судьи Расима Садыхова, был зачитан приговор.

По приговору суда Р. Иманлы был лишен свободы сроком на 8 лет.

Отметим, что Р. Иманлы 8 февраля 2017 года в Сиязяньском районе похитил из дома золотые украшения на сумму 13 500 манатов. Продав эти украшения за 2 600 манатов, подсудимый потратил деньги.