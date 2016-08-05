В Баку вынесен приговор гражданину Узбекистана, ранившего ножом своего соотечественника

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу гражданина Узбекистана Ойбека Ахмедова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева был вынесен приговор.

Согласно приговору суда, О.Ахмедов осужден на 6,5 года лишения свободы.

Отметим, что случай произошел в декабре прошлого года в квартире на городском шоссе в поселке Сабунчи. Снимающий квартиру гражданин Узбекистана Адамбай Русланбекович Худайвергинов, 1986 года рождения, был ранен ножом в спину перед домом, в котором проживает. Он был госпитализирован в Сабунчинскую клиническую больницу №3, где удалось спасти ему жизнь.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Узбекистана Ойбек Садуллаевич Ахмедов, 1986 года рождения, нанесший тяжелые телесные повреждения своему соотечественнику.