​В Баку вынесен приговор бывшим заключенным, обвиняемым в совершении разбоя в отношении инвалида

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Мамедова Зекавета Мюхид оглу и Гусейнова Владимира Сергеевича, обвиняемых в разбое в отношении инвалида.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Анвера Сеидова был вынесен приговор.

По решению суда З.Мамедов приговорен к 9 годам, В.Гусейнов - к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что событие произошло в 2014 году на территории Ясамальского района Баку. Двое человек проникли в съемную квартиру инвалида Самира Скропчина по адресу улица Абдуллы Шаига, 58, и путем угроз забрали 350 манатов, мобильный телефон, после чего скрылись с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ясамальского РУП и 26-го отделения полиции, подозреваемые в совершении преступления Мамедов Зекавет Мюхид оглу и Гусейнов Владимир Сергеевич были задержаны и привлечены к следствию. В ходе предварительного допроса задержанные признались, что совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения.

З.Мамедов и В.Гусейнов обвиняются по статье 181.2.1 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) УК.

Напомним, что ранее З.Мамедов отсидел в тюрьме 25 лет, В.Гусейнов - 12 лет.