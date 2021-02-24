В Баку горит жилой дом

В столице произошел пожар

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило заявление в связи с пожаром в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, инцидент был зафиксирован в расположенном на Тбилисском проспекте в Ясамальском районе столицы здании, где проживают вынужденные переселенцы.

Горит кровля здания. На место происшествия были привлечены соответствующие силы и техника Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

09:04

В столице произошел пожар.

Как сообщает Report, происшествие произошло на Тбилисском проспекте в одном из жилых домов.