В Баку горит жилой дом

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило заявление в связи с пожаром в Баку.
Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, инцидент был зафиксирован в расположенном на Тбилисском проспекте в Ясамальском районе столицы здании, где проживают вынужденные переселенцы.
Горит кровля здания. На место происшествия были привлечены соответствующие силы и техника Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
09:04
В столице произошел пожар.
На место происшествия привлечены