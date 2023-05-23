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В Баку впервые проводится международная конференция по судебной археологии и антропологии

В Баку впервые проводится международная конференция по судебной археологии и антропологии Международная конференция на тему "Судебная археология и судебная антропология: гуманитарное применение" начала работу в Баку.
Происшествия
23 мая 2023 г. 11:42
В Баку впервые проводится международная конференция по судебной археологии и антропологии

Международная конференция на тему "Судебная археология и судебная антропология: гуманитарное применение" начала работу в Баку.

Как сообщает Report, международная конференция на эту тему впервые проводится в Азербайджане. Организаторы – Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, Институт археологии, этнографии и антропологии Национальной Академии наук (НАНА) и Международный Комитет Красного Креста (МККК).

В ходе двухдневного международного мероприятия более двухсот участников из разных стран поделятся своими знаниями и опытом в области судебной археологии и антропологии.

Цель научной конференции – объединить специалистов и научных сотрудников в области судебной археологии и антропологии из США, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Швейцарии, Канады, Перу, Турции, Азербайджана, а также с Кипра, создание и развитие научных основ в Азербайджане с применением международных стандартов, мультидисциплинарных рамок и гуманитарного подхода.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Məhkəmə arxeologiyası və məhkəmə antropologiyası: Humanitar tətbiqlər” mövzusunda ilk beynəlxalq konfrans keçirilir

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