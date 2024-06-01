МВД: Задержан мошенник, который представлялся адвокатом и вымогал деньги у женщин

Сотрудники Балакенского районного отдела полиции задержали мужчину, который вымогал деньги у женщин путем угроз.

Сотрудники Балакенского районного отдела полиции задержали мужчину, который вымогал деньги у женщин путем угроз.

Как сообщает Report со ссылкой на шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, задержанный Самир Амрахов знакомился с женщинами в социальных сетях, представлялся адвокатом Адилем Гасановым.

Затем Амрахов угрожал распространить их фотографии в социальных сетях в аморальном виде, изменив с помощью фотомонтажа.

Таким образом он присвоил различные суммы денег потерпевших. Выяснилось, что задержанный также причастен к мошенничеству в Зардабском районе.

В отношении Амрахова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.