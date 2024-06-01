В Баку произошло ДТП, погибли три человека

На территории Хазарского района Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли три человека.

На территории Хазарского района Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли три человека.

Как сообщает Report, водитель автомобиля марки Hundai Matrix Айхан Расулов потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями марки Hyundai Santafe и Daewoo.

Водитель автомобиля Hundai Matrix Айхан Расулов, пассажир Ифтихар Искендеров и водитель автомобиля Hundai Santafe Фарид Гусейнов скончались от полученных травм на месте происшествия.

По факту проводится расследование в следственном отделе Хазарского РУП.