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В Баку произошло ДТП, погибли три человека

В Баку произошло ДТП, погибли три человека На территории Хазарского района Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли три человека.
Происшествия
1 июня 2024 г. 12:07
В Баку произошло ДТП, погибли три человека

На территории Хазарского района Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли три человека.

Как сообщает Report, водитель автомобиля марки Hundai Matrix Айхан Расулов потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями марки Hyundai Santafe и Daewoo.

Водитель автомобиля Hundai Matrix Айхан Расулов, пассажир Ифтихар Искендеров и водитель автомобиля Hundai Santafe Фарид Гусейнов скончались от полученных травм на месте происшествия.

По факту проводится расследование в следственном отделе Хазарского РУП.

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Версия на английском языке Fatal traffic collision in Baku claims three lives
Версия на азербайджанском языке Bakıda ağır qəza olub, üç nəfər ölüb

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