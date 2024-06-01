МВД обнародовало число найденного за неделю на освобожденных территориях оружия

МВД Азербайджана обнародовало число найденного на освобожденных территориях на минувшей неделе оружия и боеприпасов.

МВД Азербайджана обнародовало число найденного на освобожденных территориях на минувшей неделе оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, с 25 по 31 мая с территории города Ханкенди сотрудниками полиции были изъяты 41 автомат, 6 пистолетов, 8 ружей, 45 гранат, 5 снарядов, 60 запалов, 125 магазинов для патронов, 16 323 патрона различных калибров, 29 штыков-ножей, 4 средства связи и другие боеприпасы.

Кроме того, на территории Ходжалинского и Ходжавендского районов были обнаружены и изъяты в общей сложности 2 автомата, 57 гранат, 9 снарядов, 22 запала, 56 магазинов для патронов, 9 560 патронов различных калибров.