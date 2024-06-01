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МВД обнародовало число найденного за неделю на освобожденных территориях оружия

МВД обнародовало число найденного за неделю на освобожденных территориях оружия МВД Азербайджана обнародовало число найденного на освобожденных территориях на минувшей неделе оружия и боеприпасов.
Происшествия
1 июня 2024 г. 11:03
МВД обнародовало число найденного за неделю на освобожденных территориях оружия

МВД Азербайджана обнародовало число найденного на освобожденных территориях на минувшей неделе оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, с 25 по 31 мая с территории города Ханкенди сотрудниками полиции были изъяты 41 автомат, 6 пистолетов, 8 ружей, 45 гранат, 5 снарядов, 60 запалов, 125 магазинов для патронов, 16 323 патрона различных калибров, 29 штыков-ножей, 4 средства связи и другие боеприпасы.

Кроме того, на территории Ходжалинского и Ходжавендского районов были обнаружены и изъяты в общей сложности 2 автомата, 57 гранат, 9 снарядов, 22 запала, 56 магазинов для патронов, 9 560 патронов различных калибров.

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Версия на английском языке Number of weapons and ammunition found in Azerbaijan’s liberated lands revealed
Версия на азербайджанском языке ВидеоXankəndidə 41 avtomat, 16 mindən çox müxtəlif çaplı patron tapılıb

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