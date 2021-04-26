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В Баку возбуждено уголовное дело в отношении коронавирусного пациента

В Баку возбуждено уголовное дело в отношении коронавирусного пациента В отношении нарушителя заведено уголовное дело, ведется расследование
Происшествия
26 апреля 2021 г. 14:49
В Баку возбуждено уголовное дело в отношении коронавирусного пациента

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Насиминского РУП, в общественном месте был задержан пациент с коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Житель столицы Шахбаз Эйвазов, проходящий лечение в домашних условиях, вопреки предписаниям, покинул место жительства, тем самым создал потенциальную опасность для здоровья окружающих.

Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории Насиминского района. В отношении нарушителя заведено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda koronavirus xəstəsinə cinayət işi başlanıldı

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