В Баку возбуждено уголовное дело в отношении коронавирусного пациента

В отношении нарушителя заведено уголовное дело, ведется расследование

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Насиминского РУП, в общественном месте был задержан пациент с коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Житель столицы Шахбаз Эйвазов, проходящий лечение в домашних условиях, вопреки предписаниям, покинул место жительства, тем самым создал потенциальную опасность для здоровья окружающих.

Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории Насиминского района. В отношении нарушителя заведено уголовное дело, ведется расследование.