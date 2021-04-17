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В Баку возбуждено уголовное дело по факту наезда поезда на молодого человека

В Баку возбуждено уголовное дело по факту наезда поезда на молодого человека В Наримановскую районную прокуратуру поступила информация о том, что 16 апреля около 08 часов на территории Наримановского района столицы Алескеров Пярвин Низами оглу 1993 года рождения скончался от полученных в результате удара поезда травм.
Происшествия
17 апреля 2021 г. 12:50
В Баку возбуждено уголовное дело по факту наезда поезда на молодого человека

В Наримановскую районную прокуратуру поступила информация о том, что 16 апреля около 08 часов на территории Наримановского района столицы Алескеров Пярвин Низами оглу 1993 года рождения скончался от полученных в результате удара поезда травм.

Как сообщает Report, сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия и тела, были совершены другие процессуальные действия.

Проведенное расследование установило, что электропоезд, принадлежащий Бакинскому локомотивному депо, сбил пешехода, пытавшегося пересечь железнодорожные пути, в результате чего последний скончался на месте от полученных травм.

По данному факту прокуратурой Наримановского района возбуждено уголовное дело, продолжаются необходимые следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda gənc oğlanı qatarın vurması ilə bağlı cinayət işi açıldı

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