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    В Баку водитель заснул за рулем, в ДТП пострадали отец и сын

    Столкнулись Shacman и легковой автомобиль

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть пострадавшие.

    Как сообщает Report, ДТП произошло в поселке Гала Хазарского района. 

    Согласно информации, автомобиль марки Peugeot, управляемый Агаевым Азером Ширмамед оглы (1965 г.р.) столкнулся с автомобилем марки Shacman. В результате водитель легкового автомобиля А.Агаев и его 19-летний сын Афган Агаев получили тяжелые телесные повреждения. 

    Пострадавшие госпитализированы в Городскую клиническую больницу №3. 

    По предварительным данным, водитель автомобиля Shacman заснул за рулем, что привело к аварии. 

    По факту начато расследование в Хазарском районном управлении полиции. 

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