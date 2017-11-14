В Баку во время рейда не подчинившийся полиции пьяный водитель угрожал съемочной группе - ФОТО - ВИДЕО

© Report

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ На территории Сабунчинского района Баку сотрудники ДПС провели очередной рейд.

Как сообщает Report, во время рейда один из водителей не подчинился приказу полиции остановиться.

В поселке Бакиханов сотрудники 10 взвода Главного управления дорожной полиции города Баку приказали остановиться водителю автомобиля марки "ГАЗ-33023" с государственным номерным знаком 10-XP-469 из-за подозрительного управления автомобилем. Не подчинившийся приказу водитель попытался скрыться от полиции. Он был остановлен за счет созданной сотрудниками ДПС искусственной пробки.

Водитель Максумов Айдын Надир оглу 1988 г.р. был приглашен в пункт проверки на алкогольное опьянение Республиканского наркологического центра из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. В пункте он отказался от обследования. За управление автомобилем в нетрезвом виде водитель был привлечен к административной ответственности.

А. Максумов также угрожал съемочной группе Report.

Автомобиль отогнан на штрафную стоянку.