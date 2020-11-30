В Баку в тяжелом ДТП погибли трое студентов-медиков

Все они работали добровольцами в модульной клинике для больных коронавирусом

Три студента Азербайджанского медицинского университета погибли в результате тяжелого ДТП в Баку.

Как передает Report, информацию распространил университет.

"В результате произошедшей сегодня ночью автомобильной аварии в Баку погибли три студента Азербайджанского медицинского университета – Тунджай Мамедов, Сахиль Алирзаев и Егяна Мамедова, другой студент Илькин Агамирзоев тяжело пострадал.

Все они работали добровольцами в модульной клинике для больных коронавирусом. Наши будущие врачи, помогающие другим в борьбе с COVID-19, стали жертвами ужасной аварии", - сообщили в АМУ.