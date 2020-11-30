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В Баку в тяжелом ДТП погибли трое студентов-медиков

В Баку в тяжелом ДТП погибли трое студентов-медиков Все они работали добровольцами в модульной клинике для больных коронавирусом
Происшествия
30 ноября 2020 г. 10:02
В Баку в тяжелом ДТП погибли трое студентов-медиков
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Три студента Азербайджанского медицинского университета погибли в результате тяжелого ДТП в Баку.

Как передает Report, информацию распространил университет.

"В результате произошедшей сегодня ночью автомобильной аварии в Баку погибли три студента Азербайджанского медицинского университета – Тунджай Мамедов, Сахиль Алирзаев и Егяна Мамедова, другой студент Илькин Агамирзоев тяжело пострадал.

Все они работали добровольцами в модульной клинике для больных коронавирусом. Наши будущие врачи, помогающие другим в борьбе с COVID-19, стали жертвами ужасной аварии", - сообщили в АМУ.

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