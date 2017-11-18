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    В Баку в результате массовой драки ранили ножом несколько человек

    Оба пострадавших доставлены в больницу

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка.

    Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе столицы.

    Так, в поселке Рамана, на территории известной как “Сюдчюлюк совхозу”между пятерыми людьми завязалась драка. В результате, Наджафов Мюшвиг Тофиг оглу 1972 г.р. и Каримов Хидаят Салим оглу 1972 г.р.получили ножевые ранения. Оба пострадавших доставлены в больницу.

    Состояние М. Наджафова оценивается как тяжелое, он перемещен в отделение реанимации.

    По факту, в Сабунчинском районном отделении полиции ведется следствие.

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