В Баку в результате массовой драки ранили ножом несколько человек

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка.

Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе столицы.

Так, в поселке Рамана, на территории известной как “Сюдчюлюк совхозу”между пятерыми людьми завязалась драка. В результате, Наджафов Мюшвиг Тофиг оглу 1972 г.р. и Каримов Хидаят Салим оглу 1972 г.р.получили ножевые ранения. Оба пострадавших доставлены в больницу.

Состояние М. Наджафова оценивается как тяжелое, он перемещен в отделение реанимации.

По факту, в Сабунчинском районном отделении полиции ведется следствие.