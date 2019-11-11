В Баку в одном из домов совершена кража на 20 тыс. манатов

В Бинагадинском районе задержан подозреваемый в краже.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, в одном из домов на территории района были похищены 5 000 манатов и 2 300 долларов США, а также драгоценности на 12 000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 6-го отдела полиции Бинагадинского районного управления полиции задержан подозреваемый в краже житель города Баку Б.Гурбанов.

Полиция предполагает, что у задержанного есть соучастник.