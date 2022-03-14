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В Баку в автобусах и магазинах проведен рейд, есть оштрафованные

В Баку в автобусах и магазинах проведен рейд, есть оштрафованные Сотрудники Сураханского районного управления полиции (РУП) провели профилактические беседы с гражданами, которые не были вакцинированы, не использовали медицинские маски и находились в объектах общественного питания и транспортных средствах. В отношении н
Происшествия
14 марта 2022 г. 17:16
В Баку в автобусах и магазинах проведен рейд, есть оштрафованные

Сотрудники Сураханского районного управления полиции (РУП) провели профилактические беседы с гражданами, которые не были вакцинированы, не использовали медицинские маски и находились в объектах общественного питания и транспортных средствах. В отношении нарушивших правила граждан были применены штрафы.

Как сообщил Report сотрудник пресс-службы МВД лейтенант полиции Нурлан Алиев, у некоторых людей, работающих в сфере обслуживания, нет паспорта COVID-19, а в некоторых заведениях общепита не пользуются медицинскими масками.

Эти лица были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda avtobus və mağazalarda reyd keçirilib, cərimələnənlər var

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