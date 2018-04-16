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    В Баку в аварии с участием КамАза скончался водитель

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Баку в аварии с участием  грузовика КамАз скончался водитель.

    Как сообщили Report в министерстве чрезвычайных ситуаций, согласно поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях информации, в Гарадагском районе Баку автомобиль марки ВАЗ столкнулся с грузовиком КамАз.

    На место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска, тело водителя легкового автомобиля Мансура Ясен оглы Гасымова 1984 г.р. было извлечено из деформированного транспортного средства и передано по назначению.

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