В Баку в аварии с участием КамАза скончался водитель

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Баку в аварии с участием грузовика КамАз скончался водитель.

Как сообщили Report в министерстве чрезвычайных ситуаций, согласно поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях информации, в Гарадагском районе Баку автомобиль марки ВАЗ столкнулся с грузовиком КамАз.

На место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска, тело водителя легкового автомобиля Мансура Ясен оглы Гасымова 1984 г.р. было извлечено из деформированного транспортного средства и передано по назначению.