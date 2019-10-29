В Баку у женщины украли сумку в маркете "OBA"

В одном из продовольственных маркетов в Баку у женщины украли сумку.
Как сообщает Report, кража произошла 7 октября в одном из маркетов сети магазинов "OBA", расположенном в поселке Бинагади Бинагадинского района.
Из камеры хранения маркета "OBA" украли сумку жительницы Баку А.Магерамовой со 374 манатами, удостоверением личности и другими ценными вещами.
Женщина обратилась в правоохранительные органы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 43-го отделения полиции Бинагадинского РУП, был задержан подозреваемый в совершении кражи житель столицы, ранее судимый Рауф Яналиев 1952 г.р.
По факту ведется расследование.
İsmayıl NəsibliАвтор новости