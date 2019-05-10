В Баку судят женщину за мошенничество в Instagram на полмиллиона

В Хатаинском районном суде началось судебное заседание по уголовному делу обвиняемой в мошенничестве Фахранды Сафаровой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемой.

Очередное заседание суда назначено на 16 мая.

Отметим, что жительницу Нефтчалинского района Ф.Сафарову сотрудники полиции задержали на основании многочисленных жалоб.

По обвинению, она разместила в социальной сети объявление, что ищет партнера для открытия магазина. Ф.Сафарова распространила в соцсети Instagram информацию, что открывает магазин по продаже косметических принадлежностей около станции метро "Иншаатчылар" и ищет для этого напарника.

Она нанесла 31 человеку урон на более чем 480 тыс. манатов.