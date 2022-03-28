О нас
Аудио новости

В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
28 марта 2022 г. 08:27
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Насиминском районе.

Водитель легкового автомобиля такси Анар Рахид оглы Гашимов, 1982 года рождения столкнулся с другим транспортным средством. В результате ДТП пострадали водитель, а также пассажиры автомобиля - Джамиля Джалал гызы Алекперова, 1955 года рождения и Кямаля Джалал гызы Мамедова, 1950 года рождения.

Все трое раненых с различными телесными повреждениями были госпитализированы.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda yol qəzasında 3 nəfər xəsarət alıb

Другие новости из категории

В Хачмазе автомобиль сбил отца с сыном
В Хачмазе автомобиль сбил отца с сыном
28 марта 2022 г. 00:47
Скончался экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов
Скончался экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов
27 марта 2022 г. 23:00
Генпрокуратура: Ведется расследование подорвавшего на мине бульдозера в Агдаме
Генпрокуратура: Ведется расследование подорвавшего на мине бульдозера в Агдаме
27 марта 2022 г. 20:33
В Нефтчале зарезали 51-летнего мужчину
В Нефтчале зарезали 51-летнего мужчину
27 марта 2022 г. 18:57
В Сабирабаде 19-летняя девушка предприняла попытку суицида
В Сабирабаде 19-летняя девушка предприняла попытку суицида
27 марта 2022 г. 18:25
На свадьбе в Астаре произошла драка, есть пострадавший
На свадьбе в Астаре произошла драка, есть пострадавший
27 марта 2022 г. 10:19
В Баку автомобиль сбил 8-летнего ребенка
В Баку автомобиль сбил 8-летнего ребенка
27 марта 2022 г. 08:56
В Загатале совершен наезд на 30-летнего пешехода
В Загатале совершен наезд на 30-летнего пешехода
27 марта 2022 г. 08:05
ДТП в Газахе, пострадали три члена одной семьи
ДТП в Газахе, пострадали три члена одной семьи
27 марта 2022 г. 00:40
В Баку в подвале дома произошел пожар, есть погибший
В Баку в подвале дома произошел пожар, есть погибший
26 марта 2022 г. 17:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi