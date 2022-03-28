В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Насиминском районе.

Водитель легкового автомобиля такси Анар Рахид оглы Гашимов, 1982 года рождения столкнулся с другим транспортным средством. В результате ДТП пострадали водитель, а также пассажиры автомобиля - Джамиля Джалал гызы Алекперова, 1955 года рождения и Кямаля Джалал гызы Мамедова, 1950 года рождения.

Все трое раненых с различными телесными повреждениями были госпитализированы.

По факту ведется расследование.