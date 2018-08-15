В Баку спасен человек, пытавшийся броситься с 12-го этажа

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку произошла попытка самоубийства.

Как передает Report, об этом поступила информация в Центр управления кризисными ситуациями МЧС.

В Насиминском районе мужчина поднялся на 12-й этаж строящегося многоэтажного здания и продемонстрировал желание покончить с собой.

Силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска сразу же прибыли на место происшествия. Спасателями были предприняты соответствующие меры безопасности. В результате проведенной психологической беседы с гражданином, он передумал совершать самоубийство.