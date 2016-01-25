В Баку снижен срок ​обвиняему в нанесении 18 ножевых ранений своему знакомому за комментарии в Facebook

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении Ровшана Эльшад оглу Шахмарова 1998 г.р., обвиняемого в нанесении ножевых ранений Эльвину Мурадову.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Вюгара Мамедова было вынесено решение.

Согласно решению, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям был изменен. Срок наказания Р.Шахмарова был снижен с 7,5 лет до 5 лет 7 месяцев 15 дней.

Отметим, что инцидент произошел в этом году. Ученик школы №238 Низаминского района Р.Шахмаров нанес Э.Мурадову 18 ножевых ранений. Э.Мурадов был госпитализирован в городскую клиническую больницу №3 Сабунчинского района. Усилиями врачей жизнь Э.Мурадова удалось спасти. Причиной поножовщины стал комментарий, написанный Э.Мурадовым к размещенной в социальной сети Facebook фотографии Р.Шахмарова с девушкой. Из-за этого комментария между ними возник спор. В результате Р.Шахмаров пришел по адресу, указанному Э.Мударовым, и нанес ему ножевые ранения.

Р.Шахмаров обвинялся по ст. 29.120.1 (попытка умышленного убийства человека) УК.

19 ноября 2015 года на процессе под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой в Бакинском суде по тяжким преступлениям Р.Шахмаров был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Не согласившись с решением, адвокат обвиняемого Нариман Алмамедов обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.