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    В Баку сбитая потоком воздуха от проезжающего мимо поезда девушка получила тяжелые травмы

    По факту ведется расследование

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Баку сбитая потоком воздуха от проезжающего мимо поезда девушка получила тяжелые травмы.

    Как сообщает Report,  поток воздуха от проезжающего поезда Ширван-Баку отбросил в сторону проходившую рядом с железной дорогой на территории Бинагадинского района 20-летнюю Гасымову Изару Ильгар гызы. 

    При падении девушка получила черепно-мозговую травму и перелом тазобедренной кости  и была  госпитализирована. Ее состояние оценивается как  тяжелое.

    Данный  факт расследуется сотрудниками правоохранительных органов. 

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