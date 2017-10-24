В Баку рабочий убит ударом тока высокого напряжения

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошел несчастный случай с летальным исходом.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован во время осуществления ремонтных работ Халиловым Азером Иса оглу 1983 г.р. на крыше частного дома в поселке Забрат.

Выполняя работы, А.Халилов дотронулся до линий электропроводов высокого напряжения. В результате его ударило током. Пострадавший был госпитализирован в Республиканский ожоговый центр с диагнозом термический ожог 70% тела. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Факт расследуется.