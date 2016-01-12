В Баку в отношении владельца строительной компании совершено мошенничество на сумму 2 млн. манатов

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Баку владелец крупной строительной компании обратился в правоохранительные органы в связи с присвоением принадлежащей ему крупной суммы денег.

Как сообщает Report, владелец строительных компаний Bəyaz и Bəm-bəyaz Расим Талыбов обратился в Насиминское районное управление полиции и заявил, что человек по имени Айдын вошел к нему в доверие и на протяжении 5 лет присвоил более 2 млн. манатов.

По факту ведется расследование.