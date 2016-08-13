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    ​В Баку произошло ДТП с участием мотоцикла дорожно-патрульной службы

    Авария зарегистрирована на улице Микаила Мушвига в Ясамальском районе

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП с участием мотоцикла дорожно-патрульной службы (ДПС).

    Как сообщает Report, авария зарегистрирована на улице Микаила Мушвига в Ясамальском районе. 

    Мотоцикл несущего службу на данной территории сержанта полиции ДПС Самира Керимова марки "Yamaha" был сбит автомобилем "Mercedes-Benz", управляемым неизвестным водителем. Виновник аварии сбежал, оставив машину на месте ДТП.

    По факту ведется расследование. 

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