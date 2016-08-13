Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП с участием мотоцикла дорожно-патрульной службы (ДПС).

Как сообщает Report, авария зарегистрирована на улице Микаила Мушвига в Ясамальском районе.

Мотоцикл несущего службу на данной территории сержанта полиции ДПС Самира Керимова марки "Yamaha" был сбит автомобилем "Mercedes-Benz", управляемым неизвестным водителем. Виновник аварии сбежал, оставив машину на месте ДТП.

По факту ведется расследование.