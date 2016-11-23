В Баку произошла массовая драка, майор полиции получил ножевое ранение

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Лица, пытавшиеcя совершить кражу в Баку, ранили ножом майора полиции.

Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел вчера ночью в кафе, расположенном на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе.

Согласно информации, Абдуллаев Намиг Айдвн оглу (1979 г.р.) вместе со своими знакомым Джабраиловым Арифом Этибар оглу (1974 г.р.) и Масимовым Камилем Закир оглу (1985 г.р.), сидели в кафе с двумя женщинами, имена которых не сообщаются.

В это время в кафе зашел житель Исмаиллинского района Магеррамов Ахмедьяр, который украл телефон одной из женщин и попытался скрыться. Н.Абдуллаев побежал за ним и схватил его за руку у выхода из кафе. Между ними произошла драка, к которой присоединился знакомый А.Магеррамова, поджидавший его на улице. Они избили Н.Абдуллаева. Затем к драке присоединились А.Джабраилов и К.Масимов. А.Магеррамов и второй мужчина, имя которого пока неизвестно следствию, нанесли ножевые ранения Н.Абдуллаеву, А.Джабраилову и К.Масимову, после чего скрылись с места происшествия.

Все трое с тяжелыми телесными повреждениями были госпитализированы в Городскую клиническую больницу №1. Состояние Н.Абдуллаева и А.Джабраилова оценивается как тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело в 16-м отделении полиции Наримановского районного управления полиции. В ходе расследования задержан А.Магеррамов. Начались розыски другого лица.

Отметим, что Н.Абдуллаев - майор полиции, работает в дежурной части 2-го отделения полиции Хазарского районного управления полиции. Во время происшествия он находился на службе.