В Баку произошла цепная авария, есть раненые - ФОТО

© Foto: "Report"

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ ДТП в Баку привело к госпитализации в тяжелом состоянии двух человек. Авария произошла на автомагистрали, ведущей от ст. метро "Кёроглу" в сторону международного аэропорта Гейдар Алиев, не доезжая до Сабунчинского моста.

Как сообщает Report, автомобиль марки "Нива" с государственным номерным знаком 90-OV-204, включив аварийные огни, остановил автомобиль у обочины дороги.

В это время сзади на высокой скорости в него врезался автомобиль марки Opel с государственными номерами 99-GT-169.

Однако не успели водители опомниться, в них врезалась еще одна машина марки Opel. В итоге тяжелые травмы получили двое пассажиров "Нивы" и были доставлены в Клинический медицинский центр №3.

В связи с фактом ведется расследование, полиция назначила техническую экспертизу автомобилям.

Как сообщил руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, в результате аварии на этом участке проспекта образовалась большая пробка.