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В Баку произошел пожар в жилом доме

В Баку произошел пожар в жилом доме В Абшеронском районе Баку произошел пожар в жилом доме.
Происшествия
13 мая 2023 г. 10:21
В Баку произошел пожар в жилом доме

В Абшеронском районе Баку произошел пожар в жилом доме.

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), возгорание произошло на втором этаже семиэтажного здания в поселке Мехдиабад.

В результате пожара в двухкомнатной квартире общей площадью 50 кв.м сгорели возгораемые конструкции и предметы интерьера, пластиковые окно и дверь балкона (15 кв.м), расположенный на балконе шкаф (1 кв.м) . Остальная часть квартиры была защищена от пожара.

Два жильца были эвакуированы пожарными на безопасную территорию.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronda yaşayış binasında yanğın olub

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