В Баку произошел пожар в жилом доме

В Абшеронском районе Баку произошел пожар в жилом доме.

В Абшеронском районе Баку произошел пожар в жилом доме.

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), возгорание произошло на втором этаже семиэтажного здания в поселке Мехдиабад.

В результате пожара в двухкомнатной квартире общей площадью 50 кв.м сгорели возгораемые конструкции и предметы интерьера, пластиковые окно и дверь балкона (15 кв.м), расположенный на балконе шкаф (1 кв.м) . Остальная часть квартиры была защищена от пожара.

Два жильца были эвакуированы пожарными на безопасную территорию.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.