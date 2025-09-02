В Баку произошел пожар в многоэтажке, эвакуированы 12 человек
Происшествия
- 02 сентября, 2025
- 14:32
В Насиминском районе Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме.
Об этом Report сообщили в МЧС.
Пожар произошел в квартире на 11-м этаже двенадцатиэтажного жилого дома. На место прибыли пожарные бригады, возгорание удалось потушить в краткие сроки.
В ходе инцидента были эвакуированы 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних.
В Баку произошел пожар в многоэтажке, эвакуированы 12 человек
Последние новости
15:35
Эрдоган: Опасения России и Ирана по Зангезурскому коридору безосновательныВнешняя политика
15:28
Рютте: Страны НАТО закупили у США для Украины оружия на $2 млрдДругие страны
15:23
Эрдоган: У Азербайджана и Армении нет разногласий по Зангезурскому коридоруВнешняя политика
15:23
Эрдоган: Вашингтонские договоренности значительно ускорили мирный процесс на Южном КавказеВнешняя политика
15:23
Moody's: ВИЭ помогут Азербайджану снизить риски энергетического переходаЭнергетика
15:16
В Сирии автобус столкнулся с цистерной, погибли 12 человекДругие страны
15:09
Герцог увидится с Папой в ВатиканеДругие страны
14:56
В Казахстане следствие изъяло у ОПГ деньги и имущество на $4,6 млнВ регионе
14:52