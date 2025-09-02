В Баку произошел пожар в многоэтажке, эвакуированы 12 человек

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Происшествия
    • 02 сентября, 2025
    • 14:32
    В Насиминском районе Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

    Об этом Report сообщили в МЧС.

    Пожар произошел в квартире на 11-м этаже двенадцатиэтажного жилого дома.  На место прибыли пожарные бригады, возгорание удалось потушить в краткие сроки. 

    В ходе инцидента были эвакуированы 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub, 12 nəfər təxliyə edilib

