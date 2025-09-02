В Баку произошел пожар в многоэтажке, эвакуированы 12 человек

В Насиминском районе Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Пожар произошел в квартире на 11-м этаже двенадцатиэтажного жилого дома. На место прибыли пожарные бригады, возгорание удалось потушить в краткие сроки.

В ходе инцидента были эвакуированы 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних.