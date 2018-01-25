В Баку проехавший на красный свет светофора автомобиль столкнулся с другой машиной - ФОТО

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку, проехавший на красный свет светофора автомобиль, совершил аварию.

Как передает Report, водитель автомобиля марки "Tofaş" с государственным регистрационным номером "90-AR-681" Новрузалиев Абдулкерим Музаффар оглы 1990 г., находясь в движении на улице Дж. Мамедгулизаде, проехал на красный свет светофора.

В результате, он врезался в автомобиль марки "Audi", находившийся в движении на улице Бакиханова. Получив тяжелые телесные повреждения во время аварии, А.Новрузалиев был доставлен Клинический медицинский центр номер 1.

Оба автомобиля подверглись деформации.

По факту в Насиминском районном управлении полиции ведется расследование.