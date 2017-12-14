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    В Баку повесилась девушка

    По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Баку девушка совершила суицид. 

    Как передает Report, самоубийство произошло в Сабунчинском районе столицы.

    Так, проживавшая на съемной квартире в поселке Бакиханова 25-летняя Мария Радик повесилась. На место происшествия прибыли сотрудники Сабунчинского районного управления полиции и прокуратуры. Тело было отправлено в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

    По факту начато уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства).

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