В Баку полиция задержала автомобили почтовой компании

В Баку сотрудники дорожной полиции задержали автомобили компаний FedEx и UPS, предоставляющих почтовые услуги.

Об этом Report сказал директор компании Azeriexpress, представляющей в Азербайджане интересы совместной компании FedEx – TNT, Шаиг Гарибзаде.

Он сказал, что сегодня принадлежащие компаниям FedEx и UPS автомобили были задержаны сотрудниками полиции во время выполнения работы:

"Сотрудники полиции предупредили водителей, что они будут оштрафованы, если завтра вновь будут управлять автомобилями. Сотрудники сообщили полицейским, что работают на почтовые компании, доставляют продовольствие, лекарства. Полиция же им сообщила, что они будут оштрафованы, а затем наказаны на 30 суток.

В связи с этим я подготовил письмо на имя премьер-министра Али Асадова. В своем письме я отметил, что если в стране будет чрезвычайное положение, то в решении об осуществляющих деятельность структурах учтите и почтовые компании. Потому что в решении говорится о транспортных средствах. Полиция же утверждает, что мы осуществляют деятельность не как транспортное средство, а как почтовая служба. Я прошу вписать в решение слово "почта"".

Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев сказал Report, что на передвижение автомобилей почтовых служб дается разрешение: "Они считаются оперативными транспортными средствами. Ни один сотрудник полиции не может задерживать эти транспортные средства".

"При объявлении чрезвычайного положения конкретно указывается, каким транспортным средствам разрешено свободно передвигаться и им выдается пропуск. В связи с этим принимаются соответствующие правила. Сейчас говорить об этом невозможно. Сейчас надо исполнять решение, которое имеется. По информации Оперативного штаба при Кабмине, в пределах Баку, Сумгайыта и Абшеронского района передвижение всех транспортных средств свободно, поэтому никто ничего сказать не может. Однако выезжать за пределы Баку, Сумгайыта и Абшеронского района запрещено. В решении отмечается, что за эти пределы могут выезжать лишь некоторые транспортные средства, включая почтовые автомобили", - сказал К.Алиев, отвечая на вопрос "Будет ли ограничена деятельность почтовых автомобилей в случае объявления в стране чрезвычайного положения".