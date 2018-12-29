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    В Баку полицейский получил ножевое ранение

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Баку находившийся при исполнении служебных обязанностей сотрудник полиции получил ножевое ранение.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, во время задержания сотрудниками 19-го Отдела Насиминского районного управления полиции жителя Шамкирского района, ранее судимого за кражу Али Аскерова, который 27 декабря угрожая ножом жителю города Баку О.Мамедли забрал у него 1300 манатов и мобильный телефон, А.Аскеров нанес сотруднику полиции ножевое ранение.

    В результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий А.Аскеров был задержан.

    Расследование по факту продолжается.

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