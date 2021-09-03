В Баку полицейский погиб при спасении утопающего

Погиб сотрудник полиции, попытавшийся спасти человека, который оказался под угрозой утопления

Погиб сотрудник полиции, попытавшийся спасти тонущего в море человека.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

"21-летний сотрудник полиции отдельного полка быстрого реагирования Ибрагим Алосманов вчера около 18:00 на пляже "Маяк" в Хазарском районе увидел, как человек тонет в воде, и не задумываясь бросился в море, чтобы спасти его. Но в результате большой глубины и высоких волн полицейский и 45-летний Ровшан Гасымов, которого он пытался спасти, утонули.

Выражаем глубокие соболезнования семье самоотверженного сотрудника полиции!",- сообщили в пресс-службе.