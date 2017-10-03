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    В Баку пастух получил огнестрельное ранение

    Он в тяжелом состоянии был помещен в больницу

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Баку пастух получил огнестрельное ранение.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Гобустан в Гарадагском районе.

    Так, Миршах Агашах оглу Рагимов 1977 г.р. в результате выстрела из огнестрельного оружия получил ранение правой ноги. Он в тяжелом состоянии был помещен в больницу. Мотив инцидента пока не известен.

    По факту в Гарадагском районном управлении полиции ведется расследование.

    Отметим, что М.Рагимов является пастухом.

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