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    В Баку пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие - ФОТО

    В результате столкновения автобуса марки Dаewoo и автомобиля марки Opel пострадало 4 человека

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем.

    Как сообщает Report, авария произошла в поселке Локбатан Гарадагского района близ торгового центра "Садарак".

    В результате столкновения автобуса марки Dаewoo и автомобиля марки Opel пострадали Мамедов Сабир 1964 г.р., Наджафов Эльшад 1986 г.р., Фуадов Рашид 1979 г.р. и Мамедов Вугар 1970 г.р.

    Пострадавшие госпитализированы. На территорию привлечены сотрудники дорожной полиции.

    Легковой автомобиль получил повреждения и отогнан на штрафную площадку.

    Факт расследуется Гарадагским районным управлением полиции.

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