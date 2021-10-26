В Баку пассажирский автобус насмерть сбил пешехода

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

По информации Report, инцидент произошел вечером 25 октября в жилом массиве "Бадам баглары" поселка Бина.

Пассажирский автобус марки Daewoo маршрутной линии № 169, которым управлял Муслим Ахмедов (1976 г.р.) сбил пешехода – Заура Алекперова (1985 года рождения). В результате пешеход умер на месте происшествия от полученных травм.

В Управлении полиции Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, ведется следствие.