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    В Баку отравились два брата, один из которых скончался

    По факту ведется расследование

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане два брата отравились спиртными напитками и психотропными веществами.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на сайте министерства внутренних дел. 

    Согласно информации, жители города Хырдалан ранее судимый Тахир Мамедов и его брат Мамед были доставлены в больницу с отравлением спиртными напитками и психотропными веществами. Тахир Мамедов скончался в больнице, а Мамед Мамедов был выписан после оказания первой медицинской помощи. 

    По факту ведется расследование. 

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