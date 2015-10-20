В Баку отравились два брата, один из которых скончался

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане два брата отравились спиртными напитками и психотропными веществами.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на сайте министерства внутренних дел.

Согласно информации, жители города Хырдалан ранее судимый Тахир Мамедов и его брат Мамед были доставлены в больницу с отравлением спиртными напитками и психотропными веществами. Тахир Мамедов скончался в больнице, а Мамед Мамедов был выписан после оказания первой медицинской помощи.

По факту ведется расследование.