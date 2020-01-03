​В Баку отец и сын присвоили 800 тысяч манатов своей знакомой

В Баку в отношении женщины совершено мошенничество на сумму 800 тысяч манатов.
Как сообщает Report, Ф.Гурбанов и его сын С. Гурбанов обманули и присвоили 800 тысяч манатов знакомой – 51-летней З. Алиевой.
По факту ведется расследование.
В Баку в отношении женщины совершено мошенничество на сумму 800 тысяч манатов.
Как сообщает Report, Ф.Гурбанов и его сын С. Гурбанов обманули и присвоили 800 тысяч манатов знакомой – 51-летней З. Алиевой.
По факту ведется расследование.
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