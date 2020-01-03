 Наверх

В Баку отец и сын присвоили 800 тысяч манатов своей знакомой

​В Баку отец и сын присвоили 800 тысяч манатов своей знакомой

В Баку в отношении женщины совершено мошенничество на сумму 800 тысяч манатов. 

Как сообщает Report, Ф.Гурбанов и его сын С. Гурбанов обманули и присвоили 800 тысяч манатов знакомой – 51-летней З. Алиевой. 

По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!