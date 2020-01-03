В Баку отец и сын присвоили 800 тысяч манатов своей знакомой

​В Баку отец и сын присвоили 800 тысяч манатов своей знакомой

3 января, 2020 12:42

https://report.az/storage/news/dd7200e0f14bf9be11c74ffba5dff030/edf41748-d11a-46b0-8565-db73edf6fd67_292.jpg В Баку в отношении женщины совершено мошенничество на сумму 800 тысяч манатов. Как сообщает Report, Ф.Гурбанов и его сын С. Гурбанов обманули и присвоили 800 тысяч манатов знакомой – 51-летней З. Алиевой. По факту ведется расследование.

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